Родители в Сергиево-Посадском округе обсудили кибербезопасность детей

Общегородское родительское собрание «Безопасность детей — забота взрослых» прошло 26 октября в управлении образования Сергиево-Посадского округа. Участники обсудили защиту детей в интернете, профилактику правонарушений и взаимодействие семьи и школы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Собрание объединило 150 человек, включая представителей родительских комитетов и 28 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Во встрече участвовали заместитель главы округа, начальник управления образования Ольга Дударева, депутат Мособлдумы Тимофей Лагутин, представители администрации и правоохранительных органов.

Участники обсудили комплексную безопасность детей: профилактику правонарушений, защиту от угроз цифровой среды, организацию полезного досуга и сотрудничество семьи и школы. Родителям рассказали о буллинге в сети, цифровом следе, защите персональных данных и способах распознать мошенников. Выступления сопровождались обучающими видеороликами.

«Я надеюсь, что родители донесут эту информацию не только до своих детей, до своих семей, но и также поделятся в классах», — отметил депутат Московской областной думы, член фракции партии «Единая Россия» Тимофей Лагутин.

В школах регулярно проходят уроки кибербезопасности и тематические классные часы. На родительских собраниях обсуждают актуальные угрозы и способы защиты, объясняют правила безопасного посещения сайтов и сетевого этикета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.