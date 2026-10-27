Премию «Формула доверия» вручили 14 ЖК и 14 девелоперам Москвы и Подмосковья

23 октября в Москве состоялось вручение премии «Формула доверия». По итогам анализа данных о выборе новостроек пользователями платформы награды в Москве и Московской области получили 14 жилых комплексов и 14 девелоперов, сообщила пресс-служба Авито Недвижимости.

Победителей определили с помощью скоринговой модели, которая учитывает опыт выбора 40 млн пользователей платформы, отзывы жителей, речевую аналитику звонков в отделы продаж и соблюдение сроков сдачи объектов.

Награды вручались в 12 номинациях. Ключевая — «Девелопер года» — присуждалась компаниям с лучшим результатом по всем критериям. Гран-при «Девелопер года в России» получил ПИК. Лучшими застройщиками в девяти регионах-участниках стали ПИК — Москва, Гранель — Московская область, «Группа ЛСР» — Санкт-Петербург, ИСГ «МАВИС» — Ленинградская область, Ак Барс Дом — Татарстан, ГК «КОРТРОС» (РСГ-Академическое) — Свердловская область, ГК «ЮСИ» — Ростовская область, Брусника — Тюменская область, и DOGMA— Краснодарский край.

В Москве и Московской области четыре награды получила Группа «Самолет». ПИК помимо Гран-при и звания девелопера года в Москве получил еще две награды за проекты в Подмосковье.

В номинации «Желанный проект» победителей определяли в четырех классах. В Москве лучшим проектом премиум-класса стал ЖК HIGH LIFE от PIONEER, бизнес-класса — ЖК «ЗИЛАРТ» от Группы «ЛСР», комфорт-класса — ЖК «Лучи» от Группы «ЛСР», стандарт-класса — ЖК «Сиреневый б-р, д. 4/9» от проекта «Московские кварталы». В Московской области в бизнес-классе победил ЖК Skolkovo ONE от Ikon Development, в комфорт-классе — ЖК «Квартал Строгино» от Группы «Самолет», в стандарт-классе — ЖК «Малаховский» от ГК «Развитие».

В Москве в номинации «Выбор семей с детьми» победил ЖК «Квартал Домашний» от Группы «Самолет», в номинации «Выбор молодежи» — ЖК «Эко Бунино» от Группы «Самолет». В Московской области «Выбором семей с детьми» стал ЖК «Квартал Строгино» от Группы «Самолет», «Выбором молодежи» — ЖК «Белая Дача парк» от ПИК.

В столице «Стандартом качества» стал ЖК «Символ» от Донстроя, «Комфортной средой для жизни» — ЖК «Прокшино» от А101. В Московской области «Стандартом качества» признали ЖК «Первый квартал» от Брусники, «Комфортной средой для жизни» — ЖК «Ярославский» от ПИК.

Также в Москве за высокий сервис онлайн-продаж наградили Галс-Девелопмент, самым надежным застройщиком признали MR Group. В Московской области в этих номинациях победили Гранель и Первый ДСК соответственно.

Победители получат цифровой бейдж на сайте Авито Недвижимости — он будет отображаться в разделе «Недвижимость», на страницах девелоперов, в карточках жилых комплексов и квартир.

«Выбирая новостройку, люди смотрят не только на цену и планировку. Им важно понимать, что говорят жители сданных корпусов о качестве дома и среде вокруг, как девелопер отвечает на вопросы и соблюдает ли сроки сдачи. На наш взгляд, сегодня девелоперы конкурируют за доверие покупателей, которое складывается из реального опыта жителей и того, как компании выполняют свои обязательства. „Формула доверия“ помогает сделать эти важные для выбора сигналы заметными. Бейдж победителя премии дает покупателю дополнительный ориентир при выборе новостройки, а девелоперу — возможность показать сильные стороны своей работы», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.