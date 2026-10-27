В школах Химок проходят уроки дорожной безопасности

С 12 октября по 15 ноября Госавтоинспекция проводит в Химках социальный раунд «Засветись!». Инспекторы посещают школы, детские сады и центры дополнительного образования округа, чтобы напомнить детям о правилах безопасности на дороге. На этой неделе урок дорожной грамотности прошел в школе «Лига первых», сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Школа «Лига первых» стала площадкой для запуска флешмоба «Засветись!» среди образовательных организаций округа. В рамках флешмоба школьникам предлагается создать свой световозвращающий талисман для безопасности.

«Безопасность детей складывается из простых, но очень важных вещей: знания правил дорожного движения, внимательности и правильных привычек. В Химках мы уделяем особое внимание профилактической работе с детьми, объединяя усилия педагогов, родителей и сотрудников Госавтоинспекции», — рассказала начальник Управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

В «Лиге первых» младшеклассники посмотрели тематический видеоролик и послушали лекцию сотрудников Госавтоинспекции. Затем ребята приняли участие в мастер‑классе по созданию световозвращающих элементов. К уроку присоединились и юные инспекторы движения: они выступили перед сверстниками и поделились знаниями о безопасном поведении на улицах.

«В темное время суток водителю сложнее вовремя заметить пешехода, особенно если на его одежде нет световозвращающих элементов. Такие детали делают человека заметнее на дороге и помогают водителю раньше обратить на него внимание. Мы объясняем детям, почему важно использовать световозвращатели на одежде и рюкзаках и соблюдать правила дорожного движения», — отметили инспекторы, проводившие занятие.

Акция «Засветись!» продолжится во всех школах, детских садах и центрах дополнительного образования Химок. Ее главная цель — повысить безопасность пешеходов за счет популяризации световозвращающих элементов.

Такие элементы помогают водителям заметить человека на дороге в темное время суток и при плохой видимости. Это снижает риск ДТП. В рамках акции специалисты Госавтоинспекции проводят профилактические занятия, учат детей правилам дорожного движения и объясняют, как простые меры предосторожности помогают сохранить жизнь и здоровье.

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