В Коломне продолжают капремонт детского сада «Веснушки»

Строители завершили демонтаж и ведут общестроительные и кровельные работы в детском саду «Веснушки» на улице Шилова, 7, в Коломне. Капремонт планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В дошкольном отделении «Веснушки» средней школы № 14 в Коломне продолжается капитальный ремонт. На объекте работают 20 человек и три единицы техники. Демонтаж завершен, сейчас строители ведут общестроительные и кровельные работы.

В здании площадью 671,2 кв. м обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Также обновят фасад и благоустроят прилегающую территорию.

Работы финансируют из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья». Завершить капремонт планируют в 2027 году.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.