В Балашихе открыли новый промышленный парк

Промпарк «Балашиха» начал работу на востоке Московской области. В первой очереди построили здание площадью 29,5 тыс. кв. м для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Промпарк «Балашиха» стал первым проектом девелопера Parametr на востоке Подмосковья и крупнейшим парком такого типа в городском округе. В открытии участвовали представители муниципальной, законодательной и исполнительной властей региона. Разные форматы производственно-логистической недвижимости позволят разместить здесь крупные и небольшие предприятия.

В первой очереди построили здание формата лайт индастриал площадью 29,5 тыс. кв. м. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева пояснила, что формат помогает бизнесу масштабироваться, снижать издержки и сокращать сроки запуска производства.

«Уже сейчас реализовано более 75% площадей. Это говорит о высоком спросе на качественные производственные помещения», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Блоки предназначены для малого и среднего бизнеса в производстве, логистике и розничной торговле. Каждый оснащен коммуникациями и индивидуальной погрузочной зоной докового или воротного типа для автономной работы. Помещения передают готовыми к заезду, с финишной отделкой офисов.

Территория благоустроена и охраняется, оборудованы просторная парковка и современная инфраструктура. Эксплуатационными вопросами займется управляющая компания. Среди резидентов первой очереди — производитель полимеров для 3D-печати, поставщик металлообрабатывающего оборудования, производитель товаров для животных, компании розничной и онлайн-торговли и логистики.

Парк расположен в 15 минутах езды от МКАД по Горьковскому шоссе (М-7 «Волга»). Транспортная инфраструктура удобна для логистики и поездок сотрудников. По информации министерства, неподалеку вскоре откроют станцию метро «Балашиха». Как и другие проекты Parametr, парк пройдет сертификацию по стандарту экологической эффективности коммерческой недвижимости КЛЕВЕР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.