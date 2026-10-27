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Во Владивостоке арестовали сиделку, обвиняемую в избиении 81-летней пенсионерки

Во Владивостоке заключили под стражу сиделку, обвиняемую в истязании 81-летней пенсионерки, сообщает прокуратура Приморского края.

Согласно версии следствия, 64-летняя женщина регулярно причиняла физические и моральные страдания 81-летней жительнице Владивостока, которая была неспособна защитить себя. Обвиняемая избивала пенсионерку и совершала в отношении нее иные насильственные действия.

В отношении сиделки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Следователи предъявили фигурантке обвинение.

Ленинский районный суд Владивостока с учетом позиции прокуратуры избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры.

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