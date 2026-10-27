В Госдуме объяснили смысл звонков лидеров НАТО Путину

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов предположил, что лидеры Финляндии и Норвегии связались с президентом России Владимиром Путиным для передачи позиции Евросоюза по украинскому конфликту, сообщает «Абзац» .

По версии Климова, Брюссель мог негласно выбрать президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере своими переговорщиками.

«Насколько я понимаю, там были контакты не столько с финнами и норвежцами, а через финнов и норвежцев с этой евросоюзовской публикой. То есть, скорее всего, был некий разговор внутри Евросоюза — и договорились, что вот именно финны и норвежцы первыми нам позвонят», — сказал депутат.

Климов также связал звонки с социально-экономическими трудностями двух стран. По его мнению, их лидеры понимают значение России для европейской безопасности и собственного экономического и социального развития.

Переговоры состоялись 27 октября, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Финский президент Стубб назвал беседу плодотворной. В Кремле заявили, что стороны условились продолжить контакты.

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