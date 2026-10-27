Школьников и студентов Подмосковья пригласили на конкурс по истории бизнеса

Школьники 8–11 классов, студенты вузов, колледжей и техникумов, а также деятели науки и образования Подмосковья могут подать заявки на VI Всероссийский конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» до 28 февраля 2027 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

VI Всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» принимает заявки до 28 февраля 2027 года. Участвовать могут школьники 8–11 классов, студенты вузов, колледжей и техникумов, деятели науки и образования Московской области.

В Минсельхозе региона уточнили, что работы можно посвятить предпринимателям прошлого и современности, в том числе внесшим вклад в сельское хозяйство и пищевую промышленность. Участники могут рассказать об истории предприятий и семейных хозяйств Подмосковья, показать, как предпринимательские идеи помогают создавать производства и рабочие места, развивать сельские территории.

Школьники и студенты могут представить эссе, исследования, видеоролики, фотоработы и подкасты. Для деятелей науки и образования предусмотрены научные статьи, монографии, образовательные курсы, уроки и выставки. Участникам также доступна бесплатная программа лекций и мастер-классов по истории российского предпринимательства.

Конкурс проводит Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей. Его поддерживают Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Институт российской истории РАН, Торгово-промышленная палата РФ и другие организации. Цель — познакомить молодежь с историей российского бизнеса, пробудить интерес к предпринимательству и показать влияние личных инициатив на экономику, науку, культуру и социальную сферу.

Заявку и условия участия можно найти на официальном сайте конкурса. Победителей наградят в мае 2027 года в Москве. За пять лет участники из более чем 900 образовательных организаций 86 регионов России подали свыше 5 тыс. работ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.