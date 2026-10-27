В России рассказали, зачем лидеры НАТО внезапно позвонили Путину

Разговор российского президента Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии показал сдвиг к диалогу, но едва ли приведет к изменению политики этих стран. Такую оценку дал политолог Сергей Шершун, сообщает «Абзац» .

По мнению Шершуна, инициаторы звонка — президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере — признают, что обсуждать будущую безопасность Европы без России невозможно. Обе страны входят в НАТО, граничат с Россией и поддерживают Киев. При этом политолог не ожидает смягчения их курса.

«Я бы связывал этот звонок не столько с планируемой встречей в Абу-Даби, сколько с более широким процессом возвращения дипломатических каналов. Думаю, что такие контакты будут продолжаться», – подчеркнул Шершун.

Эксперт считает, что возобновление контактов может говорить о готовности сторон обсуждать европейскую безопасность вопреки разногласиям. Темы дальнейших переговоров, по его оценке, могут выйти за рамки украинского вопроса.

Ранее Кремль сообщил, что лидеры обсудили ситуацию в Балтийском регионе и на Севере Европы. Путин рассказал о ходе гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области. Стороны договорились продолжать телефонные контакты. Финский лидер Стубб назвал переговоры плодотворными.

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