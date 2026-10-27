Городу нужен герой: мужчину в маске и красных трусах заметили в Красногорске

Мужчину в черном латексном костюме, маске и красных трусах заметили в подмосковном Красногорске, сообщает Telegram-канал «Путилково НОВОСТИ» .

Инцидент произошел прошлой ночью в многоэтажке по адресу: улица Сходненская, дом № 33. По словам очевидцев, странный мужчина «что-то приносил и выносил» из пятого подъезда. Он начал ходить около 12 часов ночи и закончил примерно в 10 утра.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в черном латексном костюме, маске и красных стрингах заходит в подъезд. Через некоторое время он выходит, накинув на себя пуховик.

К настоящему моменту другие подробности инцидента неизвестны.

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