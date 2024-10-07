Неуправляемый самосвал снес 7 легковушек в Подмосковье. Погибли трое

сегодня в 14:10

Три человека погибли в результате массового ДТП с самосвалом в Серпухове

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате массового ДТП в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области .

Авария произошла в понедельник на 103 км трассы М-2 «Крым». Предварительно, на мосту через Оку водитель фуры столкнулся с тремя другими грузовыми автомобилями и семью легковушками.

По данным Mash, большегруз влетел в поток и протащил машины на десятки метров.

В результате ДТП три человека погибли. Еще трое получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.