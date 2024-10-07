Появилась информация о предполагаемом виновнике смертельного ДТП в Серпухове

Появилась информация о водителе, который мог стать виновником смертельного ДТП в Серпухове. Предположительно, это житель города Суровикино Волгоградской области Владимир Танашев, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

В Сети появились слухи, что водитель грузовика, который снес 12 легковых автомобилей, погиб. Но это оказалось не так — мужчина уже дал первые показания.

Танашев вез щебень на грузовике Howo. Водитель признался, что задремал. Однако версия о том, что у грузового автомобиля отказали тормоза, остается в силе.

ДТП произошло в городском округе Серпухов на 103 км трассы М-2 «Крым». Три человека погибли, еще трое пострадали. Погибшие ехали в одной машине.

Ранее в Сети опубликовали кадры последствий аварии. На видео запечатлены перевернутые и искореженные автомобили. По мосту разбросаны различные части разбитых легковушек, включая бамперы. На кадрах видны поврежденные грузовые машины.