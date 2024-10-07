Жуткое ДТП с 12 авто в Подмосковье произошло из-за отказа тормозов у грузовика

Mash: отказ тормозов у фуры мог стать причиной смертельного ДТП в Подмосковье

Дорожно-транспортное происшествие в городском округе Серпухов на 103 км трассы М-2 «Крым», в котором были повреждены 12 автомобилей, могло произойти из-за отказа тормозов у большегруза китайского бренда Howo. Транспортное средство въехало в легковые машины и протащило их по трассе, сообщает Mash .

Управлял грузовиком 45-летний дальнобойщик Владимир Т., он живет в Краснодарском крае. Мужчина перевозил гравий. После столкновения с другими машинами он погиб.

Китайский большегруз — относительно новый. Его приобрели два года назад.

В Сети большое количество негативных отзывов о китайских грузовиках Howo. По словам водителей, тормозные шланги у них часто рвутся, колодки быстро стираются, возникают другие проблемы.

В результате ДТП повреждены 12 машин. Трое человек умерли, еще столько же доставили в больницу. У 66-летней Галины К. закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), ушибы и сотрясения; у 59-летней Елены К. перелом ребра и ушиб груди; у 34-летнего Валерия К. ушибы и ЗЧМТ.

По данным «Яндекс Навигатора», на 103 км трассы М-2 «Крым» образовалась автомобильная пробка.

Ранее было опубликовано видео с места ДТП. В ролике показаны перевернутые и искореженные автомобили.