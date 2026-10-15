Заказчики Подмосковья оплачивают контракты вчетверо быстрее предельного срока

Заказчики Московской области за прошедший период 2026 года оплачивали обязательства по контрактам в среднем за 1,68 рабочего дня — примерно в четыре раза быстрее установленного законом предельного срока, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Внедрение цифровых технологий позволило сократить средний срок оплаты обязательств по контрактам, заключенным по Федеральному закону № 44-ФЗ, до 1,68 рабочего дня. Закон предусматривает оплату не позднее семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Цифровые решения реализованы на Портале исполнения контрактов (ПИК). Через него исполняются более 99% контрактов, заключенных в соответствии с законом № 44-ФЗ.

Московская область занимает лидирующие позиции среди регионов России по цифровизации этапа исполнения контрактов. В Главном контрольном управлении отметили, что достигнутый результат подтверждает эффективность цифровых решений и системную работу региона по поддержке поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В этом в том числе помогает автоматизация.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев.