Русские конфеты и кожаные штаны: Ирина Шейк опубликовала голые фото

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram* ряд снимков, на которых она предстала либо в одном нижнем белье, либо вообще без него. Но больше всего ее поклонников привлекли фотографии русских конфет, которые обожает брюнетка.

В одном из кадров Шейк позирует в черно-розовом нижнем белье, демонстрируя роскошный бюст. На другом снимке она запечатлена с полностью обнаженным верхом. Модель прикрывает грудь руками. Из одежды на Шейк только кожаные штаны.

Также модель показала, что уже начала готовиться к Хеллоуину. Она опубликовала фото миски, наполненной русскими конфетами. Среди них — «Мишка косолапый», «Белочка» и т. д. Емкость украшена праздничной атрибутикой: отрубленными кистями, скелетом, а рядом стоят тыквы.

Поклонники звезды не только оценили ее шикарную фигуру, но и вкус.

«Самые вкусные конфеты, по сути, там», «Конфетки — огонь», «Моя королева», «Ириша знает толк в сластях», — написали русскоязычные комментаторы.

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