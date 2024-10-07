Опубликованы кадры жуткого ДТП в Серпухове, в котором погибли три человека
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Опубликованы кадры с места массового ДТП в городском округе Серпухов, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Водитель грузовика не справился с управлением и смял семь легковушек на мосту через Оку. Появились первые кадры с места аварии.
На опубликованном видео запечатлены перевернутые и искореженные автомобили. По мосту разбросаны различные части разбитых легковушек, включая бампера. Также на кадрах видны поврежденные грузовые машины.
Авария произошла в понедельник на 103 км трассы М-2 «Крым». В результате три человека погибли, еще трое получили травмы.
Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.