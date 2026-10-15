Барби из Екатеринбурга экстремально увеличила свою гигантскую грудь

Блогерша из Екатеринбурга Анна Данилова, известная как уральская Барби, в шестой раз увеличила свою и без того гигантскую грудь.

Анна вновь отправилась в Бельгию к пластическому хирургу ради форм своей мечты. В июне текущего года врач установил ей импланты десятого размера. Сейчас специалисты скорректировали форму и увеличили объем: теперь у Анны 2000 миллилитров вместо прежних 1600.

«Наступил у меня день Х — мне будут делать refill my boobs (увеличивать объем груди — ред.). Доктор сказал, что поставит мне максимально возможный объем для этой модели. У меня стоят такие импланты, которые позволяют увеличивать до 2300-2650 мл, но я не рискую делать такой объем, потому что есть случаи, когда они рвались», — поделилась Анна с подписчиками на видео в соцсетях.

Данилова добавила, что скорректирует форму и добавит объема, после чего история с пластикой груди завершится.

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