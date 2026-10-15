Суд обязал охранника Моргенштерна* освободить берег реки от бани

Прокурор отправился в Истринский суд после заявления саратовского общественника Глеба Рыськова, который попросил арестовать спорное имущество и освободить берег. На снос бани охраннику дали месяц, отсчет срока начинается 27 октября.

После освобождения территории берегом смогут пользоваться местные жители.

Если баню не уберут до конца срока, то друг Моргенштерна* будет платить в бюджет Истры по 10 тыс. рублей за каждый день просрочки. Администрация округа оставила за собой право снести постройку самостоятельно, но тогда за неисполнение решения суда охраннику может грозить уже уголовное дело.

Участок площадью 9,5 тыс. кв. м музыкант приобрел в 2021 году за 60 млн рублей под ипотеку на 26 лет. На земле стоит особняк, теннисный корт и баня с выходом к реке. В апреле этого государство арестовало половину участка с домом. А оставшееся имущество рэпер попросил переписать на телохранителя.

Ранее Моргенштерна* через суд выписали из его квартиры в Москве.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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