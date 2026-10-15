Росгвардейцы задержали в Коломне подозреваемого в краже из магазина

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны 13 октября 2026 года задержали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Каширы по подозрению в краже продуктов из магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Экипаж группы задержания во время патрулирования получил сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на улице Октябрьской Революции. Росгвардейцы прибыли на место и выяснили обстоятельства происшествия.

По данным ведомства, посетитель складывал в пакет алкоголь и мясную продукцию, а затем миновал кассовую зону и направился к выходу, не оплатив товар.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 49-летнего жителя Каширы. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражи. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.