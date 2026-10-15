Жители Подольска собрали помощь для животных

Жители Подольска 15 октября приняли участие в благотворительной акции «Большая помощь маленькому другу». Они передали корма, игрушки и наполнители для животных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Большая помощь маленькому другу» прошла в Подольске в очередной раз. Помощь принимали в волонтерском центре на улице Ульяновых, 1. К сбору присоединились студенты и депутаты.

Депутат совета депутатов Сергей Шведков принес корм для собак. Он рассказал, что дома у него живет собака, и подчеркнул важность поддержки приютов.

«Считаю важным помогать приютам, в которых содержатся животные, это делает нашу жизнь добрее», — отметил Сергей Шведков.

Студенты РГУТИС после занятий зашли в зоомагазин, а затем передали купленный корм в волонтерский центр. Глава студкомитета РГУТИС Анастасия Смихнова рассказала, что колледж поддерживает волонтерскую деятельность. Студенты регулярно участвуют в благотворительных акциях, городских и университетских мероприятиях.

Собранную помощь направят не только в приюты. По словам руководителя волонтерского центра Сергея Соколова, запросы поступают и от бойцов из зоны специальной военной операции — для кошек и собак, которых они встретили на фронте. Центр по возможности отправляет корм и этим животным.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.