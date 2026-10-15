В ДТП со школьным автобусом на Красноармейском шоссе никто не пострадал

Школьный автобус Барковской православной школы и грузовой автомобиль попали в ДТП 14 октября на Красноармейском шоссе у поворота в сторону Левково. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ДТП с участием школьного автобуса Барковской православной школы и грузового автомобиля произошло 14 октября на Красноармейском шоссе, у поворота в сторону Левково. В автобусе находились 12 пассажиров.

Ни водители, ни ученики не пострадали. Детей после происшествия развезли по домам. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Сотрудники МВД проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии. Ситуация находится на контроле профильных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.