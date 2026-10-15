В Подольске наградили работников сельского хозяйства и переработки

Лучших сотрудников предприятий пригласили в администрацию Подольска, чтобы поблагодарить за труд и вручить награды. Первый заместитель главы округа Владимир Кравцов отметил важность сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что в округе работают научные центры и предприятия, способные внедрять новые технологии.

Среди награжденных — ветеринарный врач Андрей Колмагоров. Он работает в головном центре по воспроизводству сельскохозяйственных животных 28 лет, с 1998 года. Выбрать профессию ему помогла любовь к животным: в детстве он лечил заболевшую собаку, а впоследствии окончил ветеринарную академию.

«Главное — приносить пользу, чтобы животные выздоравливали», — отметил Андрей Колмагоров.

Заместитель главного технолога Ольга Дворник трудится на производстве орехов и сухофруктов 27 лет. Она разрабатывает новые виды продукции, внедряет их в производство и в дальнейшем курирует выпуск. По ее словам, любимое дело и дружный коллектив помогают добиваться успехов.

«Я профессию свою очень люблю, на работу хожу с удовольствием, потому что мы делаем вкусную, качественную, безопасную продукцию не только для взрослых, но и для маленьких детей», — поделилась Ольга Дворник.

После вручения наград участники церемонии сделали фото на память.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.