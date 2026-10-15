Спортсменка из Подольска готовится к первенству мира по муай-тай

Арина Герасимова, 13-летняя спортсменка из Подольска, выступит на первенстве мира по тайскому боксу в Афинах с 6 по 16 ноября. Сборная России впервые за долгое время примет участие в турнире с национальными флагом и гимном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Арина Герасимова готовится к первенству мира по муай-тай. В прошлом году спортсменка из Подольска уже представляла Россию на международной арене и заняла второе место. На предстоящем турнире в Афинах она намерена побороться за победу.

Арина занимается тайским боксом около шести лет. Мама привела ее в секцию после того, как девочка потеряла интерес к спортивной гимнастике.

«Я испытываю гордость за то, что я буду выступать под флагом своей страны», — поделилась спортсменка.

По словам Арины, она максимально настроена морально и чувствует больше уверенности, чем волнения.

Тренер Рустам Норов считает основой успеха дисциплину и регулярные тренировки. Сейчас спортсменка отрабатывает удары и улучшает физическую форму. Подготовку скорректировали с учетом ошибок, выявленных на чемпионате России.

«Сейчас работаем над скоростью. Силовые все исключили, сейчас начинаем работать более интенсивно, добавляем кардиоупражнения», — рассказал Рустам Норов.

Вместе с Ариной тренируется Дарья Грешнова. В прошлом году она представляла страну на первенстве мира, но в этом году пропустит международный старт из-за травмы.

Руководитель федерации муай-тай городского округа Подольск Эдмонд Цатурян отметил, что воспитанники клуба — как девочки, так и мальчики — уже становились победителями первенств мира, Европы и других международных соревнований.

Первенство мира по тайскому боксу пройдет в столице Греции с 6 по 16 ноября.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.