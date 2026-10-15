Названы российские регионы-лидеры по выдаче ипотеки в сентябре

В топ-5 по числу ипотек, оформленных в ДОМ.РФ Банке в сентябре 2026 года, вошли Московская область, Москва, Тюменская область, Татарстан и Краснодарский край. Суммарно в этих регионах банк выдал свыше 1,6 тыс. кредитов. При этом наибольший прирост по количеству выдач среди лидеров показал Краснодарский край.

Первое место и по числу, и по объему выдач ипотеки заняла Московская область: 533 ипотеки на 4,3 млрд рублей. Относительно августа количество выросло на 49%, а сумма — на 56%. На второй строчке — Москва с 354 кредитами на 3,8 млрд рублей. Здесь число выдач увеличилось на 32%, а объем — более чем на 27%.

Третья позиция в двух рейтингах досталась разным регионам. По количеству кредитов — Тюменской области: 299 ипотек на 1,4 млрд рублей. По объему финансирования — Татарстану: 1,5 млрд рублей при 274 кредитах. То есть в Тюменской области выдали больше ипотек, но в Татарстане средняя сумма кредита оказалась выше.

Краснодарский край стал лидером пятерки по темпам роста числа выдач. В сентябре банк оформил здесь 203 ипотеки на 1,1 млрд рублей — прирост на 65% по количеству и на 70% по объему.

«В сравнении с августом и число, и объем кредитов выросли во всех пяти регионах-лидерах. В сумме количество выдач здесь увеличилось на 37%, а объем финансирования — на 40%», — подчеркнул заместитель председателя правления ДОМ.РФ Банка Алексей Косяков.