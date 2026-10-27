В Ногинске проведут программу «Традиции русского чаепития»

Центральный парк Ногинска на предстоящей неделе пригласит гостей на познавательную программу «Традиции русского чаепития». Встреча пройдет в среду в 14:30 в камерном зале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Богородские парки подготовили программу мероприятий на предстоящую неделю. Во вторник и четверг в Центральном парке в 16:15 пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам с любительским объединением «Танцы Голд» (18+). При хорошей погоде занятия состоятся на сцене, при дожде и низкой температуре — в павильоне.

Со вторника по пятницу в парке «Волхонка» в 11:00 будут проводить спортивные программы для всех желающих (6+). Место встречи — у павильона «Лесная лаборатория».

В среду в Центральном парке в 14:30 состоится программа «Традиции русского чаепития» в камерном зале, а в 17:00 — занятие по основам живописи и классической скульптуре в павильоне (6+). В пятницу в 17:00 на сцене парка почтут память жертв политических репрессий (6+).

В субботу в 12:00 Центральный, Глуховский парки, «Липовая аллея» и «Роща» приглашают на регулярные детские игровые и творческие программы (6+). В «Волхонке» в 16:00 пройдет забег с собаками «Хвостатый драйв» (12+).

В воскресенье в 12:00 игровые и творческие программы для детей состоятся в парках «Роща», «Липовая аллея», «Волхонка», Глуховском и Центральном (6+).

Завершит неделю концерт группы «Домашний Джем» «Для тех, кому за 30» (18+). Он пройдет в воскресенье в 16:00 в камерном зале Центрального парка в рамках литературно-музыкального проекта «АРТ гостиная».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.