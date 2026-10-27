Депутат Виктор Щукин обсудил с общественниками Подольска развитие проектов

Во встрече участвовали активисты «Молодой Гвардии Единой России», Подольской организации «Российский союз молодежи», «Волонтеров Подмосковья», «Молодежной Лиги», а также представители комитета по культуре, туризму и молодежной политике администрации Подольска.

Участники рассказали о гуманитарных сборах, творческих и просветительских проектах. Виктор Щукин предложил идеи по их развитию и подчеркнул готовность депутатского корпуса к совместной работе.

«Волонтерство в Подольске сегодня — это не просто набор отдельных направлений, а целостная система. Она включает в себя помощь на передовой, работу с молодежью, экологические и культурные инициативы. За каждой из них стоят неравнодушные люди, которые не ждут, пока их попросят о помощи», — отметил Виктор Щукин.

В округе работают более 20 молодежных организаций и волонтерских отрядов. В рядах «Волонтеров Подмосковья» состоят свыше пяти тысяч человек. Добровольцы помогают бойцам и их семьям, проводят экологические акции и участвуют в городских фестивалях.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.