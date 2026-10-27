В Подольске адаптировали 10 рабочих мест для ветеранов СВО с инвалидностью

В военном комиссариате городского округа Подольск адаптировали 10 рабочих мест для ветеранов боевых действий, получивших инвалидность в ходе участия в специальной военной операции.

Центр поддержки участников СВО и их семей совместно с администрацией округа приобрели необходимые технические средства. Рабочие места оснастили с учетом потребностей сотрудников, чтобы обеспечить им комфортные условия труда.

Помощь в трудоустройстве — одно из направлений поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий в округе. Подольск продолжит помогать участникам спецоперации и их семьям, в том числе в возвращении к мирной жизни и полноценной работе.

Обратиться в центр поддержки участников СВО и их семей можно по адресу: городской округ Подольск, ул. Чистова, 11/8. Телефоны: +7 (496) 757-77-71, +7 (964) 724-12-65.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.