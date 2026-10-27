В Балашихе 46 школьникам вручили первые паспорта

Торжественная церемония вручения первых паспортов 46 школьникам Балашихи прошла 26 октября в рамках акции «Мы – граждане России!». Документы юным жителям вручили глава городского округа Сергей Лукичев и депутат Госдумы Сергей Юров.

«Я уверен, что сегодня по-настоящему волнующий для вас момент: вручение паспорта неразрывно связано с взрослением, с переходом на новый этап жизни. Самое главное, что я хотел бы вам пожелать как гражданам Российской Федерации, бережно хранить привязанность к своей стране и с уважением относиться к ее истории и традициям», — сказал Сергей Лукичев.

Проект реализует Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Его цель — сделать получение паспорта важным и запоминающимся событием, способствующим формированию патриотических чувств.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.