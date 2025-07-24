По одной из версий, пассажирский самолет Ан-24 мог рухнуть в Амурской области из-за ошибки экипажа при заходе на посадку при плохой видимости, сообщает Mash .

Предварительно, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли в авиакатастрофе.

В четверг Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов отметил, что на борту были 43 пассажира (из них пять детей), а также шесть членов экипажа.

Для поисков пропавшего самолета были задействованы все необходимые силы и средства. Связь с Ан-24 пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту.

Горящий фюзеляж нашли с помощью вертолета. Спасатели идут к месту ЧП пешком.