Выживших на борту рухнувшего в Амурской области самолета Ан-24 нет
Фото - © авиакомпания "Ангара"
Обломки упавшего пассажирского самолета Ан-24 были обнаружены на склоне горы в 16 км от Тынды, предварительно, в авиакатастрофе никто не выжил, сообщает РИА Новости.
В четверг Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов отметил, что на борту самолета находились 43 пассажира (пять детей) и шесть членов экипажа.
Для поисков были задействованы все необходимые силы и средства. Связь с Ан-24 пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту.
Горящий фюзеляж нашли с помощью вертолета. Спасатели идут к месту ЧП пешком.