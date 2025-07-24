Выживших на борту рухнувшего в Амурской области самолета Ан-24 нет Происшествия сегодня в 10:11 Фото - © авиакомпания "Ангара"

Обломки упавшего пассажирского самолета Ан-24 были обнаружены на склоне горы в 16 км от Тынды, предварительно, в авиакатастрофе никто не выжил, сообщает РИА Новости.