Mash: бизнес-коуча Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области

Бизнес-коуча и блогера Дмитрия «Трансформатора» Портнягина задержали в Ростовской области. В ближайшее время его доставят в Москву, сообщает Mash .

Портнягину может грозить до 10 лет лишения свободы. Блогера подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Известно, что он задолжал ФНС более 124 млн рублей.

Также в столице задержали супругу Портнягина Екатерину. Она уже побывала на допросе. Вскоре появилась информация, что жену блогера отпустили, но СК опроверг распространяемые слухи.

После задержания супруги Портнягин пообещал полностью погасить долги перед ФНС. К вечеру 11 апреля следователи сообщили, что нанесенный государству ущерб действительно полностью возмещен.