СК опроверг информацию, что Екатерину Портнягину отпустили

Сотрудники следственного комитета опровергли информацию о том, что супругу блогера Дмитрия Портнягина Екатерину отпустили из здания ведомства, сообщает SHOT.

По словам Екатерины Портнягиной, все недоимки, штрафы и пени по налогам уже были погашены. Все претензии получилось урегулировать. Однако в ведомстве заверили, что это не так и Екатерина еще находится в здании следственного комитета.

Ранее в столице была задержана супруга блогера Дмитрия «Трансформатора» Портнягина Екатерина в рамках расследования уголовного дела по экономической статье.

Адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы семьи Портнягиных, от комментариев отказался. Следствие пока не разглашает информацию о разбирательстве.