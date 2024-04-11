В Москве задержана жена блогера Портнягина по делу о неуплате налогов

В столице была задержана супруга блогера Дмитрия «Трансформатора» Портнягина Екатерина в рамках расследования уголовного дела по экономической статье, сообщает Baza .

Адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы семьи Портнягиных, от комментариев отказался. Следствие пока не разглашает информацию о разбирательстве.

Предварительно, во всех подконтрольных Портнягину организациях проводятся обыски. Возможной причиной следственных действий является задолженность по налогам в размере 64 млн рублей.

Сам инфобизнесмен пояснил, что эта сумма — пени и штрафы, которые он пытается оспорить. Портнягин принял решение оперативно выплатить всю сумму. Кроме того, он заявил, что сейчас находится в зоне СВО с гуманитарной миссией.

Ранее у следствия уже были вопросы к Портнягину в рамках расследования дела об неуплате налогов семьей блогеров Чекалиных. Инфобизнесмен вместе с Лерчеком и ее супругом в бизнес-клубе, где и могли обсуждать схемы обхода уплаты налогов государству.