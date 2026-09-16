В Коломне 19 сентября пройдет концерт «Шедевры танцевальной музыки»

Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» 19 сентября проведет концерт «Шедевры танцевальной музыки». Начало — в 17:00, возрастное ограничение — 6+.

Программа представит эволюцию танцевальной музыки — от гавота, менуэта и вальса до танго, регтайма, фламенко и кантри. В классической части прозвучит «Русский танец» П. И. Чайковского из балета «Лебединое озеро».

Также слушатели услышат произведения Белы Бартока, Арно Бабаджаняна, Сулхана Цинцадзе и Витторио Монти. На сцене выступят артисты Рязанской областной филармонии Ольга Дьяченко, Анна Ермакова, Екатерина Астафьева и лектор-музыковед Евгений Кондрашов.

Билеты доступны на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

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