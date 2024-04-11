Инфобизнесмену Портнягину может грозить срок до 10 лет

По предварительным данным, Портнягин стал фигурантом дела, возбужденного по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и «Отмывание денежных средств». Если бизнес-коуча признают виновным, ему может грозить тюремный срок до 10 лет.

Портнягин задолжал Федеральной налоговой службе более 124 млн рублей. Следователи уже обыскали его квартиру в «Москва-Сити» и дом в Наро-Фоминске, который выставлен на продажу за 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что следователи задержали жену блогера Екатерину Портнягину. Ее также подозревают в совершении экономических преступлений.