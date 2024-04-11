Налоговый долг блогера Портнягина полностью погасили после задержания его жены

После ареста жены блогера Дмитрия Портнягина Екатерины следователям удалось добиться полного погашения налоговой задолженности на сумму более 124 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

Новость об аресте жены бизнес-коуча Дмитрия «Трансформатора» Портнягина разлетелась в Сети 11 апреля. После этого блогер заявил, что погасит весь долг «сегодня же». К вечеру 11 апреля следователи сообщили, что нанесенный государству ущерб действительно полностью возмещен.

Супругов Портнягиных заподозрили в уклонении налогов и легализации денег, после чего возбудили уголовное дело. По данным следствия, Дмитрий и Екатерина с 2018 по 2020 год накопили долг свыше 124 млн рублей. Из них 64 млн рублей это пени и штрафы.

Ранее сообщалось, что Екатерину Портнягину отпустили после задержания. Однако Следком оперативно отреагировал на сообщения и опроверг информацию об освобождении подозреваемой.