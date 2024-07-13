МАК опубликовал фото черных ящиков упавшего под Коломной Superjet-100

На фотографиях видно, что приборы получили повреждения. Они покорежены.

Специалисты учреждения уже провели все необходимые предварительные процедуры по подготовке найденных в лесу регистраторов для исключения риска утраты информации. Вся полетная информация была успешно скопирована, а также подготовлена для расшифровки и анализа.

Пассажирский лайнер SSJ-100 упал в районе Коломны 12 июля. В результате ЧП погиб экипаж — два пилота и бортпроводник. Пассажиров на борту не было, так как экипаж делал перегоночный рейс. Предварительной причиной авиакрушения названа птица, попавшая в двигатель.

Расшифровкой самописцев специалисты планируют заняться 15 июля.