МАК опубликовал фото черных ящиков упавшего под Коломной Superjet-100
Фото - © сайт Межгосударственного авиационного комитета (МАК)
На сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК) разметили снимки черных ящиков упавшего под Коломной самолета Superjet-100.
На фотографиях видно, что приборы получили повреждения. Они покорежены.
Специалисты учреждения уже провели все необходимые предварительные процедуры по подготовке найденных в лесу регистраторов для исключения риска утраты информации. Вся полетная информация была успешно скопирована, а также подготовлена для расшифровки и анализа.
Пассажирский лайнер SSJ-100 упал в районе Коломны 12 июля. В результате ЧП погиб экипаж — два пилота и бортпроводник. Пассажиров на борту не было, так как экипаж делал перегоночный рейс. Предварительной причиной авиакрушения названа птица, попавшая в двигатель.
Расшифровкой самописцев специалисты планируют заняться 15 июля.