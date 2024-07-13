Расшифровку черных ящиков упавшего под Коломной Superjet-100 начнут 15 июля

Источник в МАК отметил, что самописцы уже доставили в Межгосударственный авиационный комитет.

Также он добавил, что черные ящики пострадали в катастрофе, но пригодны к расшифровке.

12 июля пассажирский SSJ-100 упал в районе Коломны. Погибли три человека — два пилота и бортпроводник. Пассажиров в самолете не было, так как экипаж делал перегоночный рейс. Предварительно, причиной авиакрушения могла стать птица, попавшая в двигатель.