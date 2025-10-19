Le Parisien: найден еще один украденный из Лувра экспонат

Сотрудникам правоохранительных органов Франции удалось обнаружить еще одного похищенного из Лувра ювелирного изделия, об этом сообщила газета Le Parisien, ссылаясь на свои источники.

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Это уже вторая находка из девяти пропавших драгоценностей.

Издание не предоставило информации о конкретном украшении. Ранее была найдена корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

По информации Le Parisien, в ограблении участвовали четверо злоумышленников. Двое из них, одетые в желтые жилеты, маскировались под рабочих. Остальные двое ожидали их возле музея на мотороллерах.

Предварительно известно, что из Лувра похищены ювелирные изделия из наполеоновской коллекции. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что похищение этих бесценных предметов заняло у преступников всего несколько минут. По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, злоумышленники проникли в музей со стороны набережной Сены, где проводились строительные работы, используя автовышку. Позднее они скрылись в неизвестном направлении на двух машинах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.