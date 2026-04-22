В Домодедове провели субботники в разных микрорайонах

Месяц чистоты продолжается в городском округе Домодедово. Субботники прошли в микрорайонах Южный, Северный и Востряково, а также в ряде деревень, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Южном участники убрали более 600 метров территории вдоль первых домов на улице Курыжова рядом с лесом и полем. В Вострякове работы прошли на улице Донбасской у мемориала Великой Отечественной войны. К уборке присоединились члены совета ветеранов, активные жители, сотрудники территориального отдела и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

В деревнях Рябцево и Буняково Краснопутьского административного округа также поддержали инициативу и вышли на субботник. В микрорайоне Северном порядок навели на двух участках — возле железнодорожного переезда у ТЦ «Квартал» на улице Гагарина и в овраге за домом №1/1 на улице Овражной. В работах участвовал советник главы, депутат совета депутатов Домодедова Александр Пашков.

«Спасибо всем, кто вышел на уборку. Именно из таких маленьких, но важных дел складывается порядок в округе», — отметили организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.