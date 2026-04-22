В Наро-Фоминском округе прошел семейный шахматный турнир

Первый семейный шахматный турнир состоялся 19 апреля в арт-пространстве «ФАБРИК» в Наро-Фоминске. В соревнованиях приняли участие более 50 человек — родители и дети до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир «Шахматная семья» объединил команды из Наро-Фоминского округа. Проект уже реализован в других муниципалитетах и направлен на укрепление семейных связей через совместные занятия спортом.

Соревнования прошли в формате блица — по семь минут на партию. За доской играли семейные дуэты: ребенок и взрослый партнер — мама, папа, брат или сестра. Победителей определили в командном и личном зачетах.

«Шахматы — это не только спорт, но и наука, искусство, даже творчество. Такие встречи должны стать традицией. Со стороны администрации будем поддерживать и развивать это направление», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Заместитель главы подчеркнула важность развития семейных спортивных инициатив в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.