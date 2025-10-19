Рядом с Лувром нашли похищенную корону жены императора Наполеона III

Французская полиция продолжает расследовать ограбление в музее Лувр, где неизвестные похитили драгоценности. Стражам порядка удалось найти один из украденных экспонатов, злоумышленники его сломали, сообщает Le Parisien .

Одну из похищенных драгоценностей — корону жены императора Наполеона III Евгении де Монтихо — нашли снаружи здания Лувра. Злоумышленники сломали экспонат.

Предварительно известно, что преступники скрылись на двух автомобилях T-Max, направляясь в сторону автомагистрали А6. Этот факт подтверждают записи с камер наружного наблюдения.

«Полицейские бежали к пирамиде и пытались проникнуть в Лувр через боковые стеклянные двери, но они были заперты, и их невозможно было открыть», — рассказала одна из очевидцев случившегося.

Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, затем разбили витрину и украли сразу девять экспонатов эпохи Наполеона. Совершение преступления заняло всего 7 минут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.