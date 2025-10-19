Стало известно, что украли из парижского Лувра

Трое преступников попали во французский Лувр с помощью грузового лифта, разбили витрину и унесли с собой ювелирные украшения времен полководца Наполеона Бонапарта, сообщает Le Parisien .

Предварительно известно, что преступники, тщательно замаскировав свои лица, проникли в здание, расположенное на берегу Сены, где проводились ремонтные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть непосредственно в зал в галерее «Аполлон».

Разбив стекла, два человека проникли внутрь, в то время как третий оставался снаружи. Добычей воров стали девять экспонатов из собрания драгоценностей Наполеона и императрицы, включая колье, брошь, диадему и другие украшения. Эти предметы экспонировались в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам.

По информации из внутреннего источника в Лувре, знаменитый «Регент», самый крупный бриллиант в коллекции, весом более 140 карат, не был похищен. Оценка нанесенного ущерба еще предстоит.

На данный момент неизвестно, успели ли злоумышленники переплавить драгоценности для дальнейшей продажи или нет. По словам французского министра культуры Рашиды Дати, никто не пострадал.

