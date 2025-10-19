Во Франции из-за ограбления закрыли знаменитый музей Лувр

В Лувре, знаменитом французском музее, произошло ограбление, в связи с чем он временно прекратил свою работу, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, ограбление произошло утром 19 октября. Из-за этого Лувр закрыли для посетителей на весь день, а правоохранительные органы проводят расследование на месте происшествия.

Дати сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал. Она лично контролирует ситуацию, находясь в музее вместе с полицейскими и работниками Лувра.

Что именно украли злоумышленники из Лувра, пока не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.