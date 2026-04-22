В детской поликлинике Домодедово начал работать медпсихолог

Медицинский психолог Евгения Алифашкина присоединилась к команде детской поликлиники в Домодедове. Специалист с опытом более 17 лет будет помогать детям и родителям справляться с психологическими трудностями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Евгения Валентиновна Алифашкина работает с семьями более 17 лет. К ней обращаются по самым разным вопросам — от детских капризов и подростковых конфликтов до серьезных семейных проблем. Специалист помогает родителям справиться с чувством вины, объяснить детям 7–11 лет природу страхов и поддержать подростков в сложный период взросления.

По словам психолога, ее главная задача — не просто дать совет, а помочь человеку «найти внутренние ресурсы, чтобы он сам мог справляться с трудностями легко и уверенно».

Попасть на консультацию можно по направлению участкового педиатра или другого детского специалиста. По вопросам медицины жителей также приглашают присоединиться к чату в МАХ Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.