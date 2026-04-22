Семь врачей начали работу в больнице Каширы в 2026 году

Семь новых врачей трудоустроились в Каширскую больницу с начала 2026 года. Двое специалистов усилили поликлиническое звено, еще пятеро вышли на работу в стационар, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В детской поликлинике к работе приступила педиатр Татьяна Разумовская, которая возглавила подразделение. К терапевтической службе присоединилась Валерия Дроздова. Молодой специалист имеет шесть лет опыта работы в системе ФМБА и медучреждениях Подмосковья.

Основное кадровое усиление получил стационар. В больницу пришли хирург, анестезиолог, оториноларинголог и еще два узких специалиста. Это позволило укрепить хирургическое и профильные направления. Теперь пациентам не требуется выезжать за пределы округа для получения специализированной помощи.

Для привлечения и закрепления медиков в Кашире действует комплекс мер поддержки. Врачам компенсируют аренду жилья, предоставляют возможность участия в программе «Социальная ипотека», а также выплачивают доплаты по программе «Приведи друга» за рекомендацию коллег.

Работа по закрытию вакансий продолжается. В ближайших планах — привлечение невролога и кардиолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.