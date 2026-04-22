Команда «Звезда» из Наро-Фоминска выиграла чемпионат по волейболу

Волейбольная команда «Звезда» 19 апреля в восьмой раз стала чемпионом Московской области среди мужских команд. Финальный этап турнира прошел в спорткомплексе «Медина-Атлетик», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда из Наро-Фоминска вновь подтвердила статус сильнейшей в регионе, завоевав золото чемпионата Московской области 2026 года. Коллективом руководит бессменный тренер Александр Муркин, который привел игроков к очередной победе.

В решающем этапе «Звезда» обошла серебряного призера — команду DZR1380 из Дзержинского, а также бронзовых призеров из Мытищ. Турнир завершился уверенной победой наро-фоминских волейболистов.

По итогам соревнований сразу несколько игроков «Звезды» получили индивидуальные награды. Лучшим защитником признан Василь Фазулов, лучшим блокирующим — Дмитрий Дюкич, лучшим связующим — Павел Шлыков. Звание самого ценного игрока получил Александр Генали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.