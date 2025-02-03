Кремль прокомментировал взрыв в элитном ЖК Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о взрыве в московском ЖК «Алые паруса» уточняется. По его словам, к работе подключены спецслужбы, сообщает РИА Новости .

Столичный Депздрав сообщал РИАМО, что в результате взрыва в «Алых парусах» на Авиационной улице погиб один человек и пострадали четверо. Один из раненых — основатель батальона «Арбат» («Армянский батальон») и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Ему оторвало ногу, он впал в кому.

По данным ТАСС, бомбу в холл «Алых парусов» мог пронести курьер или человек, замаскировавшийся под сотрудника коммунальных служб. Mash писал, что по подозрению в закладке взрывчатки ищут длинноволосую девушку.

Подробнее о взрыве в элитном ЖК «Алые паруса» читайте в статье РИАМО.