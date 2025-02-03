Стало известно о состоянии основателя «Арбата» Саркисяна после взрыва в Москве

Глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян находится в реанимации после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве. Саркисян получил тяжелое ранение, за его жизнь борются врачи, сообщает Mash .

По данным Baza, целью взрыва в «Алых парусах» мог стать именно 46-летний Саркисян. Он — уроженец Армении, в юношестве переехал в Горловку (ДНР). В сентябре 2022 года Саркисян создал «Армянский батальон», который воевал в составе российской армии.

Предварительно, в результате взрыва в ЖК на улице Авиационной погиб один человек и пятеро пострадали. Личность убитого пока не могут установить из-за сильных повреждений его лица.

После взрыва консьерж поврежденного дома говорил, что несколько раз видел убитого по телевизору. По его словам, ранее он также замечал погибшего на территории ЖК.

По факту взрыва в «Алых парусах» возбуждено уголовное дело.