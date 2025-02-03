Названы приметы разыскиваемой за закладку бомбы в элитном ЖК Москвы
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Правоохранители ищут длинноволосую девушку, которую подозревают в закладке взрывчатки в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве. Злоумышленница была одета в темную куртку, у нее средний рост, сообщает Mash.
Одна из жительниц дома заявила, что она заметила подозрительную девушку на этаже примерно в 09:20. При встрече прохожая запаниковала и начала прятать лицо.
Силовики не исключают, что бомбу могла заложить именно эта девушка, с которой жительница встретилась в подъезде.
Депздрав Москвы сообщал РИАМО, что при взрыве в «Алых парусах» погиб один человек и пострадали четверо. Среди раненых числится глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» («Армянский батальон») Армен Саркисян. По данным СМИ, Саркисян находится в коме, ему оторвало ногу.
По версии силовиков, бомбу в элитный московский ЖК на Авиационной мог пронести курьер или человек, замаскировавшийся под сотрудника коммунальных служб.
По факту взрыва в «Алых парусах» возбуждено уголовное дело.