Названы приметы разыскиваемой за закладку бомбы в элитном ЖК Москвы

Mash: по подозрению в закладке бомбы в ЖК Москвы разыскивают девушку

Правоохранители ищут длинноволосую девушку, которую подозревают в закладке взрывчатки в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве. Злоумышленница была одета в темную куртку, у нее средний рост, сообщает Mash .

Одна из жительниц дома заявила, что она заметила подозрительную девушку на этаже примерно в 09:20. При встрече прохожая запаниковала и начала прятать лицо.

Силовики не исключают, что бомбу могла заложить именно эта девушка, с которой жительница встретилась в подъезде.

Депздрав Москвы сообщал РИАМО, что при взрыве в «Алых парусах» погиб один человек и пострадали четверо. Среди раненых числится глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» («Армянский батальон») Армен Саркисян. По данным СМИ, Саркисян находится в коме, ему оторвало ногу.

По версии силовиков, бомбу в элитный московский ЖК на Авиационной мог пронести курьер или человек, замаскировавшийся под сотрудника коммунальных служб.

По факту взрыва в «Алых парусах» возбуждено уголовное дело.